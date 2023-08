Gesundheit im Kreis Mettmann Corona ist nun bei uns zuhause

Rückblick: Am 5. Mai dieses Jahres hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die pandemische Lage für beendet erklärt. Damit ist das Virus aber nicht verschwunden. Das Infektionsgeschehen sei in die nächste Stufe übergegangen, die endemische Phase. Susenburger erläutert: „Dies bedeutet, dass der Erreger in einem bestimmten Gebiet ‚heimisch‘ wird, somit auch weiterhin in der Bevölkerung zirkuliert, jedoch mit teils verringerter Krankheitsschwere und Sterblichkeit.“ Das Coronavirus bleibe ein fester Teil des Alltags. Vor allem in kälteren Jahreszeiten werde es immer wieder zu saisonalen Infektionswellen kommen, ähnlich der Grippe.