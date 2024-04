Premiere für den „Cop-Day“ in Mettmann Die Polizei als Freund und Arbeitgeber

Der belgische Schäferhund schaut fokussiert seine Hundeführerin an, während diese der Truppe von Jugendlichen unter freiem Himmel ihr Vorgehen erklärt. Der Vierbeiner wartet nur auf sein Kommando, um loszuschnüffeln. Er ist ausgebildet, um Rauschmittel zu finden, Angreifer abzuwehren und festzuhalten. Letzteres zeigt er eindrucksvoll an einer Kollegin, die sich eigens für diese Vorführung in stark gepolsterte Schutzkleidung gehüllt hat, um sich vor den Hundebissen zu schützen. Blaue Flecken, verrät die Hundeführerin, wird ihre Kollegin dennoch davontragen. „Es ist kein Spaß, wenn er mit seinen 34 Kilos auf dich springt“, erklärt die Beamtin. Die Jugendlichen horchen aufmerksam, ohne sich auch nur einen Millimeter zu bewegen. Sie sind beeindruckt und einige von ihnen wollen mehr erfahren.