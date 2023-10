Verkehr im Kreis Mettmann CDU-Politiker fordern Tempo beim A44-Lückenschluss

Grund genug für Beyer, erneut den Bundesverkehrsminister in dringlichen Worten aufzufordern, den überfälligen Lückenschluss der Bundesautobahn 44 zu beschleunigen. Jedes der zahlreichen Schreiben der vergangenen Jahre stehe gefühlt für einen Meter Autobahn, sagt er ironisch. Er will nicht akzeptieren, dass sich der Bau immer wieder verzögert, denn es gehe um eine lebenswichtige Verkehrsader für die Menschen in der Region. Auch der CDU-Ortsverband Homberg, Meiersberg und Schwarzbach will nicht weiter zuschauen. Aus diesem Grund plant die CDU mit Heinisch und Beyer eine Postkarten-Aktion. „Mit der Postkarte können Betroffene dem Bundesminister Ihre Meinung direkt mitteilen“, so Beyer.