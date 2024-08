Wohnungslos im Kreis Mettmann Caritas lädt Vermieter zur Info-Veranstaltung ein

Immer mehr Menschen sind von Wohnungsverlust betroffen – vor allem in großen Kreisen wie Mettmann. Als die Wohnungslosenhilfe der Caritas vor 26 Jahren in Mettmann, Erkrath und Haan an den Start ging, wurden knapp 100 Klienten betreut. Heute sind es vier Mal so viele Personen. Eine Hilfestellung im Angebot der Caritas ist die Wohnraumvermittlung. Sie unterstützt Frauen und Männer, die wieder ein eigenes Zuhause anstreben, nimmt Kontakte zu Vermieterinnen und Vermietern auf, unterstützt im Prozess der Wohnungsanmietung und begleitet alle Beteiligten nach dem Einzug.