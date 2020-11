Welttag der Armen im November : Caritas im Kreis Mettmann: „Mehr Hilfe für Bedürftige“

Kreis Mettmann Armut macht krank und verhindert soziale Teilhabe. In der Corona-Krise bedeutet Hartz-IV echte existenzielle Not. Thomas Rasch fordert faireres Berechnungssystem.

Der Alltag für Menschen in Hartz-IV bedeutet existenzielle Not, gerade in der Corona-Pandemie. So können sich Menschen in Hartz-IV oft nicht einmal die Fahrt zur Familie leisten, keinen Weihnachtsbaum kaufen oder einen VHS Kursus besuchen. „Was arme Menschen dringend brauchen, ist ein faires Berechnungssystem der Hartz-IV-Regelsätze. Nur so können die tatsächlichen Lebensbedarfe berücksichtigt werden“, erklärt Caritas-Bereichsleiter Thomas Rasch.