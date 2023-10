Engagement im Kreis Mettmann Heißer Dank für die Unterstützer der Wohnungslosenhilfe

Von dieser Unterstützung profitieren insbesondere die Gäste des Caritas-Tagestreffs und weitere bedürftige Mettmanner Bürger. Jährlich werden etwa 420 Menschen durch die Fachberatung unterstützt und können sich mit ihren Fragen an die Caritas-Expertinnen und -Experten wenden. Weitere 25 Personen nehmen die intensive Hilfe durch das Betreute Wohnen im eigenen Wohnraum in Anspruch und täglich kommen noch einmal 15 bis 20 Gäste zum Essen in den Tagestreff.