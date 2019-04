Workshops, Speisen und Getränke : Caritas dankt den Ehrenamtlern

Mettmann Geplant ist für den 18. Mai ein „Wohlfühltag“ in der Stadthalle.

(arue) Der Caritasverband für den Kreis Mettmann lädt für Samstag, 18. Mai, alle Ehrenamtlichen zu einem Tag des Ehrenamtes in die Stadthalle Mettmann ein. Es gibt Referate und Workshops, Speisen und Getränke. Mit diesem Angebot möchte der Caritasverband allen Menschen, die sich caritativ engagieren, „danke“ sagen. Die Veranstaltung läuft von 10.30 bis 16.45 Uhr. Interessenten melden sich bis zum 6. Mai an unter 02104 144408, 926231, oder per E-Mail: verschenke-zeit@caritas-mettmann.de.