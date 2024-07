Thema Cannabis im Kreis Mettmann Wenig Rauch um nichts

Das tatsächliche Geschehen rund um Cannabis bleibt in Mettmann, Erkrath und Wülfrath hinter der Intensität zurück, mit dem das Thema diskutiert wird. Auf diesen Satz lässt sich eine Umfrage unserer Redaktion in den drei Städten zusammenfassen. Dabei ging es zum einen um die „Cannabis Social Clubs“, die seit Montag, 1. Juli, angemeldet werden dürfen. Zudem haben wir nach Verstößen gefragt, die seit der Teil-Legalisierung am 1. April dieses Jahres amtsbekannt wurden. Hinzu kam eine Frage an die Kreispolizei nach Cannabis am Steuer.