Nahverkehr im Kreis Mettmann Busfahren vom Tarifdschungel befreit

Wer mit „eezy“ unterwegs ist, tippt kurz vor der Fahrt in der Rheinbahn-App auf den „Check In“-Button. Unterwegs wird ein QR-Code auf dem Bildschirm für die Ticketkontrolle angezeigt. Nach Ankunft am Ziel checken die Fahrgäste einfach per Fingertipp wieder aus der App aus – fertig.