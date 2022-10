Halloween im Kreis Mettmann : Nebel überm Vorgarten und Skelette im Museum

Mettmann/Wülfrath Die Kostüme sind kreativ und die Gelegenheiten sie zu tragen vielzählig: Im Kreis Mettmann finden und fanden zahlreiche Aktionen rund um Halloween statt.

Extraschicht im Neanderthal Museum, Nebelschwaden vor dem Haus Nummer 10 Am Krumbach in Mettmann, Totentanz der Skelette in Wülfrath: Halloween gruselte am Montag vielerorts durch den Kreis Mettmann.