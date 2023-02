Unterwegs im Kreis Mettmann Literarische Perspektiven auf Neandertal und NRW

Ulrike Anna Bleier war dazu unterwegs auf der Straße der Arbeit. Sie lud Menschen ein, mit ihr zu wandern und von ihrer Arbeit zu erzählen. Mit dabei ein gewisser Thomas, der bei einem Wohlfahrtsverband im Kreis Mettmann arbeitet, für Menschen in vielerlei Krisensituationen. Er habe, berichtet er, „großen Ärger“ bekommen, weil er „Tafeln ganz schrecklich finde. Diese Almosengaben, das finde ich so entwürdigend. Und wenn sich die Pelzmäntelchen dahin stellen und abgelaufene Joghurts verteilen. Das bringt mich in Rage.“