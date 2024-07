Straßenschäden im Neandertal „Bitte an das Tempolimit auf der Talstraße halten!“

Die zuständige Straßen.NRW-Regionalniederlassung (RNL) Ruhr hat nach unserem Hinweis auf reparaturbedürftige Straßen im Kreis mitgeteilt, dass die Schäden auf der Talstraße (L403) zwischen der Kreuzung L403 (Neandertal) und B7 (Südring) bekannt seien. Die Strecke werde im Rahmen der regelmäßigen Streckenkontrollen beobachtet, „um auch kurzfristig auf Schäden mit geeigneten Maßnahmen reagieren zu können und so die Verkehrssicherheit auf diesem Abschnitt zu gewährleisten“. Sollte es dort zurzeit zu Unfällen kommen, verlagert die Behörde die Schuldfrage hin zu den Nutzerinnen und Nutzern: „Nach Einschätzung der zuständigen Straßenmeisterei befindet sich die Fahrbahn derzeit in einem verkehrssicheren Zustand, in dem die Nutzung im Rahmen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gefahrenlos möglich ist.“