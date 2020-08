Sicherheit und Fahrvergnügen auf Radwegen im Kreis Mettmann : Bürger als Wegedetektive für Radstrecken im Einsatz

Kreis Mettmann Radfahren im Kreis Mettmann war früher die Domäne derjenigen Städte, in denen es topographisch möglich war, das Rad zur Arbeit, zum Einkaufen und zur Schule alltäglich zu nutzen. Mit den Pedelacs hat sich das verändert - alle wollen radeln. Deshalb will der Kreistag ein stimmiges Radvehrskonzept entwickeln.

Dazu werden jetzt 400 Kilometer Kreis-Radwege abgefahren, digital erfasst und ausgewertet, stellt Vieten klar: „Für den touristischen Bereich soll zudem ein Knotenpunktsystem entstehen. Mittels dieser Knoten kann man eine Tour zusammenstellen und wird dann von Punkt zu Punkt geleitet.“ In den kommenden Monaten möchten der Planer über die virtuelle Pinwand ‚Wegedetektiv‘ die Bürger am Konzept beteiligen: „An jedem Punkt der Kreiskarte kann man eine Notiz hinterlassen, mit dem, was dort positiv auffällt oder auch nicht so gut funktioniert. Gerade bei der Radverkehrplanung ist es so, dass wir sehr viel Ortkenntnis benötigen.“ Fotos können hochgeladen oder auch ganze Strecken, zu denen man sich äußern möchte, markiert werden. Jedoch ist das Internetportal kein klassischer Mängelmelder. Bei der Realisierung der Maßnahmen wird eher in Jahren als in Monaten gedacht. Oft liege die Engstelle am Mangel an Baufirmen, die ein Projekt ausführen können, erklärte Thomas Hendele: „Es ist außerordentlich schwierig, Baufirmen zu finden. Selbst beim größten Bauprojekt des Kreises - der Kreisleitstelle - mit einem Volumen von 29 Millionen gab es nur einen Anbieter.“