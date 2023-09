Aktion im Kreis Mettmann So rettet man Leben

Die Ortsvereine des DRK planen derzeit Aktionen auch in Erkrath am Bavierplatz am 22. September, 10 bis 14 Uhr und in Wülfrath am Sparkassenvorplatz am 23. September, 9 bis 12 Uhr. In den Räumen des DRK Kreisverbandes Mettmann, Bahnstraße 55 in Mettmann, findet am 22. September von 14 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür inklusive Reanimationstraining statt.