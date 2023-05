Geflüchtete im Kreis Mettmann „Flüchtlingsgipfel hilft Mettmann wenig“

Was bringen die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels von Berlin für die Arbeit mit Geflüchteten in Mettmann? Martin Sahler glaubt: wenig. Der Leiter des Fachdienstes für Integration und Migration, FIM, bei der Caritas arbeitet seit 35 Jahren mit Geflüchteten: „Die Kommunen und Länder haben hoch gepokert und tatsächlich eine Milliarde Euro zusätzlich für die Flüchtlingshilfe in diesem Jahr bekommen.“ Zwischen 22 und 25 Prozent davon werden laut Sahler in NRW ankommen. Was Mettmann erhalten wird, ist noch ungewiss. Die weiteren Beschlüsse wie die verlängerte Abschiebehaft und Statements zum Schutz der europäischen Außengrenzen hält Sahler für „Nebelkerzen“: „Dies wurde in den zurückliegenden Jahren schon oft angekündigt.“ Und blieb wirkungslos: „Wer in seiner Not zu uns kommen will, der findet auch einen Weg“, weiß Sahler.