Protest im Kreis Mettmann Bauern wollen ihren Protest auf die Straße bringen

„Für uns Bauern ist das Maß voll“, sagt Christian Gladbach. „Und das wollen wir am Montag demonstrieren.“ Also hat Gladbach, der mit seiner Frau einen 200 Hektar großen Ackerbaubetrieb in Wülfrath bewirtschaftet, den Trecker-Corso angemeldet. Treffpunkt ist die Straße „In der Fliethe“. Von dort aus wollen sie durch Mettmann und Erkrath rollen und den Protest der Landwirte so auf die Straße bringen. „Es gibt sicherlich Kollegen von mir, die radikaler sind und auf die Autobahnen fahren wollen. Wir aus der Region hier wollen das nicht. Denn wir bekommen viel Zuspruch von Bürgern und wollen diese wachrütteln, aber nicht verärgern“, sagt Gladbach.