Protest im Kreis Mettmann Bauern starten am Montag mehrere Protest-Konvois

Mindestens drei Traktoren-Konvois werden am Montagfrüh ab 6.30 Uhr im Kreis Mettmann unterwegs sein. Die Polizei rechnet mit Verkehrsstörungen im Berufsverkehr. Zudem sind für Mettmann, Erkrath und Wülfrath Temperaturen unter dem Gefrierpunkt vorhergesagt. Es könnte glatt sein auf den Straßen. Ein Konvoi soll von der Straße „Zur Fliethe“ in Wülfrath starten und Mettmann und Erkrath fahren, so die Polizei. Zeitgleich setze sich ein Konvoi mit bis zu 40 angemeldeten Fahrzeugen am Breitscheider Weg in Ratingen-Lintorf in Bewegung, um über Düsseldorf zu einer Kundgebung nach Köln zu fahren. Der größte Protest startet in Langenfeld. Dort haben die Organisatoren Zwischenkundgebungen an Autobahnauffahrten angekündigt.