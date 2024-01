Bauernprotest im Kreis Mettmann Im Trecker-Tempo durch den Berufsverkehr

„Landwirtschaft ist bunt, nicht braun“ haben sie auf Plakaten stehen, die an vielen Treckertüren kleben. Gleich auf dem Weg in die Landeshauptstadt wollen sie in Kolonne hintereinanderfahren. Zum Abschluss zwei Traktoren nebeneinander, damit wenigstens heute niemand an den Bauern vorbeikommt. „Stopp“, sagt einer aus der Runde: „Meine Cousine ist hochschwanger. Da kann es minütlich mit der Geburt losgehen. Für solche Notfälle müssen wir Platz machen.“