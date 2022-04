Landwirtschaft im Kreis Mettmann : Bauern klagen über „erschwerte Arbeitsbedingungen“

Kreis Mettmann Die Kreisbauernschaft Mettmann lud die agrarpolitischen Sprecher der vier „wählbaren Parteien im Landtag“ ein. Angesichts des Ukraine-Kriegs stellte sie die Stilllegung von Agrarflächen infrage.

In neunter Generation betreibt Christian Benninghof Landwirtschaft auf Gut Diepensiepen. „Meine Familie und ich gehören, wie die meisten meiner Kollegen hier zu den Großstadtbauern.“ Er stellt Lebensmittel her und vertreibt diese zum Teil selbst, weiß somit ganz genau, was der Kunde haben will und was nicht. Von einem Vollzeitpolitiker, der sich von Beratern umgibt, lässt er sich, wie die meisten seiner Kollegen daher nur ungern sagen, wie er seinen Betrieb zu führen hat – vor allem dann nicht, wenn seine Arbeit durch immer neue Verordnungen und Regeln so sehr erschwert wird, dass sich diese kaum noch rentiert.