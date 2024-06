Neuer Tarifvertrag im Baugewerbe Bau-Beschäftigte bekommen bis zu 314 Euro mehr im Monat

Das zusätzliche Geld muss also jetzt – im Juni – schon auf dem Konto sein“, erklärt Tino Brüning. Außerdem ist, so ergänzt die Bau-Gewerkschaft, schon jetzt klar: Jeweils zum April gibt es mehr Geld – im kommenden Jahr 2025 und auch in 2026. „Die nächsten Lohn-Stufen nach oben sind damit sicher“, verspricht Tino Brüning.