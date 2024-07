Bei Problemen in der Ausbildung Hier finden Azubis Hilfe

Wer eine Ausbildung anfängt, steht vor vielen neuen Herausforderungen. Oft wissen Azubis aber bei Problemen nicht, wo sie Rat suchen sollen. Im schlimmsten Fall brechen sie die Ausbildung dann ab. Die IHK Düsseldorf hat deshalb ein unabhängiges Sorgentelefon seit dem 1. Juli eingerichtet. „Ziel ist es, die jungen Leute auch in Belastungssituationen bei der Stange zu halten und Ausbildungsabbrüche so zu vermeiden“, heißt es von der IHK. Denn rund elf Prozent aller IHK-Auszubildenden in Düsseldorf und im Kreis Mettmann brechen ihre Ausbildung vorzeitig ab. Oft sind es schlechte Noten in der Berufsschule oder Probleme im Ausbildungsbetrieb, die dazu führen, manchmal aber auch familiäre oder finanzielle Sorgen. Wenn Hilfe früh ansetzt, kann der Abbruch vielleicht verhindert werden. Das neue Azubi-Sorgentelefon der IHK Düsseldorf richtet sich sowohl an Azubis als auch an ausbildende Unternehmen. Es bietet schnelle Hilfe unter der Telefonnummer: 0800 000 8257 und ist rund um die Uhr erreichbar. Qualifizierte Berater haben ein offenes Ohr und helfen bei drei kostenlosen Sitzungen weiter. Es ist kein Termin nötig und das Gespräch ist vertraulich.