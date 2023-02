Störung der Telefonnetze im Kreis Mettmann Notruf-Ausfall – hier gibt es Hilfe

Die Feuerwehr hat nach dem Ausfall des Notrufs am 10. Februar 2023 die Notfall-Anlaufstellen in Hilden aktiviert. An der Gerresheimer Straße, Ecke Stockshausstraße stehen Feuerwehrleute bereit, um Notrufe weiterzuleiten. Sie halten mit der Leitstelle über Funk Kontakt.

Foto: Tobias Dupke