Bevölkerungsschutz im Kreis Mettmann Ausbau der Warnsirenen hinkt hinterher

Wer genau hinschaut, merkt: Es fehlen noch 50 Sirenen bis zur vollen Ausbaustufe, die der Kreis Mettmann eigentlich bis Ende dieses Jahres erreichen will. Zum landesweiten Warntag am Donnerstag, 14. März, geht der Kreis Mettmann mit einer gegenüber der letzten Übung unveränderten Anzahl von 70 Sirenen ins Rennen. Dies ist die einzige Stelle, an der Mirko Braunheim vom Amt für Bevölkerungsschutz des Kreises unzufrieden klingt: „Wir sind seit drei Jahren dabei, die Alarmsysteme im Kreis zu modernisieren und neu aufzubauen. Und ja: Wir hatten uns den Fortschritt deutlich schneller vorgestellt.“ Indes: Seit der Flut im Ahrtal wollen alle Städte und Gemeinden Deutschlands neue Sirenen in Betrieb nehmen. Weder mit dem Personal noch mit dem Material kommen die Fachfirmen allen Wünschen so rasch nach, wie sie gemeint sind.