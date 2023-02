Hausbesitzer im Kreis Mettmann Stolperfallen bei der Kanalsanierung

Die Verbraucherzentrale NRW warnt Hausbesitzer vor Stolperfallen in den Verträgen mit Kanalsanierern. Diese entfernen zum Beispiel Wurzeln aus Kanalrohren, suchen nach Lecks oder den Ursachen für einen Rückstau. „Doch rund ums Kleingedruckte der Unternehmen können Stolperfallen lauern“, erklärt Ute Rose, Juristin bei der Verbraucherzentrale NRW für das Projekt „KluGe“. Dieses berät zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels und zur umweltbewussten Grundstücksentwässerung und Abwasserentsorgung. „Bei der Prüfung der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) fallen uns immer wieder Unregelmäßigkeiten auf. Häufig werden die AGBs nicht deutlich als Vertragsbestandteil ausgewiesen, oder die Kund:innen können diese erst nach einem Link auf der Unternehmens-Homepage zur Kenntnis nehmen“, so die Verbraucherschützerin.