Arbeit in Mettmann, Erkrath, Wülfrath Arbeitslosigkeit sinkt auf 6,1 Prozent

In der Geschäftsstelle Mettmann sind aktuell 2751 Menschen arbeitslos, das sind 20 weniger als im Oktober und 22 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt von 6,5 Prozent im Oktober auf aktuell 6,4 Prozent. In Erkrath sind aktuell 1622 Menschen arbeitslos, das sind 14 weniger als im Oktober und genauso viele wie vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für Erkrath sinkt von 7,3 Prozent im Oktober auf aktuell 7,2 Prozent. In der Stadt Mettmann sind aktuell 1129 Menschen arbeitslos, das sind sechs weniger als im Oktober und 22 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für die Stadt Mettmann sinkt von 5,6 Prozent im Oktober auf aktuell 5,5 Prozent.