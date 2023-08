Arbeitsmarkt Mettmann Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit wieder gesunken

Hilfestellung für diejenigen, die noch keine Entscheidung in Sachen Karriere getroffen haben, leisten auch Berufsberatende, die zu Ausbildungsangeboten, Studienplätzen und Praktika informieren – oder einen Plan B entwickeln. Ein wichtiger Termin ist die Ausbildungs- und Studienmesse „topJob“ in Ratingen am Dienstag, 5. September, und auf der Praktikumsbörse beianrufpraktikum.de werden mehr als 200 Praktika in etwa 70 Ausbildungsberufen angeboten, informiert Karl Tymister über weitere Chancen.