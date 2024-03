Kunst und Kultur Jetzt zur Teilnahme an Kunst-Tatorten anmelden

In diesem Jahr werden die Ateliers erstmals an zwei aufeinander folgenden Wochenenden geöffnet. Am 31. August und 1. September im nördlichen Kreisgebiet, in Mettmann, Wülfrath, Ratingen und Heiligenhaus sowie am 7. und 8. September im südlichen Kreisgebiet in den Städten Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein. Die Ateliers werden am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein. Mehr Infos per Mail an tatorte@kreis-mettmann.de oder vormittags unter Tel. 02104 99-3013 oder -2074.