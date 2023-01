Kolumne An(ge)dacht aus Mettmann Schicksale von Opfern nicht vergessen

Einladungen zur Enthüllung von Gedenktafeln oder Stolperstein-Verlegungen lassen mich in diesen Tagen wieder mal zu einem Buch in meinem Regal greifen, das Ende letzten Jahres neu erschien: „Aber ich lebe“. Eine Graphic Novel, in der Zeichnerinnen und Zeichner weitergeben, was vier betagte Überlebende ihnen an traumatischen Erinnerungen aus ihrer Kindheit schilderten. Die drei Geschichten der vier überlebenden Kinder führen deutlich vor Augen, was der Holocaust für Kinder bedeutete. Und für alle anderen natürlich auch. Dreizehn mal sich verstecken müssen. KZ Ravensbrück. Genozid in Osteuropa. Drei unterschiedliche Schicksale damaliger Kinder. Ein unfassbares Geschehen. Dargestellt im Comic. Als Graphic Novel erschütternd und ergreifend. Und (im Anhang) gut erläutert von Historikern.