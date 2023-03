Wartnstreiks in Mettmann, Erkrath, Wülfrath Am Freitag streikt erneut der öffentliche Dienst

Mettmann · Die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck auf die öffentlichen Arbeitgeber in den Städten. Am Freitag bleiben wieder viele Busse in den Depots, die Regiobahn fährt nicht, Kitas haben dicht oder öffnen Notgruppen.

02.03.2023, 14:24 Uhr

Bei den bisherigen Warnstreiks war auch das Rheinbahn Depot in Mettmann betroffen. Dort standen Busse quer in der Ein- und Ausfahrt. Foto: Dirk Neubauer

Von Dirk Neubauer