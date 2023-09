Museen im Kreis Mettmann Von Höhlenblick bis Nachtscheinanlage kulturell unterwegs

27 Stationen sind in diesem Jahr beteiligt, darunter sind Museen, Ausstellungsräume, Kunstvereine, private Sammlungen und naturkundliche Einrichtungen. Was sie eint, ist, dass sie zwischen 18 und 23 Uhr öffnen. Und das Schönste: Es kostet keinen Eintritt. Clevere Kunstliebhaber erstellen sich also vorab ihren Plan, wann sie an welcher Adresse sein wollen. Denn einige der Einrichtungen bieten neben Führungen und kostenfreiem Zugang zu den Ausstellungsbereichen Sonderprogramme wie Lesungen, Filme, Musik und Getränke an. Außerdem richtet sich das Konzept nicht allein an Erwachsene, auch die nächste Generation von Kulturliebhabern wird angesprochen, selbstverständlich gibt es wieder viele Angebote für Familien mit Kindern, sei es aus Kunst, Natur, Technik oder Industriegeschichte.