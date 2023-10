Verkehr im Kreis Mettmann Achtung, hier blitzt die Polizei!

Überhöhte Geschwindigkeit gehört zu den häufigsten Unfallursachen. Deshalb kontrollieren der Kreis und die Kreispolizeibehörde Mettmann in der laufenden Woche hier die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit: Am Montag, 9. Oktober, stehen Blitzer unter anderem in Mettmann an der Meiersberger Straße und Eidamshauser Straße, in Erkrath an der Haaner Straße und Feldheider Straße, in Ratingen an der Esser Straße, Breitscheider Weg und in Ratingen-Süd.