Europawahl 2024 im Kreis Mettmann Absturz der Grünen – Erschrecken über Gewinne der AfD

In Erkrath fühlte sich der Landtagsabgeordnete Christian Untrieser, CDU, „einmal mehr in der richtigen Partei“. Die Christdemokraten in Erkrath gingen gestärkt aus der Europawahl in die Wahlkämpfe des nächsten Jahres. SPD-Parteichef Toni Nezi verwies auf das in manchen Erkrather Viertel deutliche Erstarken der AfD. In einigen Quartieren seien die Rechtsextremen mittlerweile die stärkste Kraft. Er sehe es als Herausforderung an, dagegen vorzugehen. Peter Knitsch von den Grünen sieht in der in Erkrath starken AfD noch keinen verfestigten Trend, sondern erneut eine Denkzettelwahl. Dass offensichtlich viele junge Wähler ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben, müsse allerdings als Warnzeichen angesehen werden. „Wir werden die Ergebnisse jetzt genau analysieren und unsere Politik nachjustieren.“