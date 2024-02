Naverkehr im Kreis Mettmann 48 Stunden Streik bei der Rheinbahn

Vom Streik betroffen ist auch das Angebot der Rheinbahn in der Nacht von Freitag auf Samstag, also die Linien NE 1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE7, NE8, DL1, DL4, DL5 und DL6. Die Kunden-Center der Rheinbahn bleiben ebenfalls geschlossen. Der P&R-Parkplatz Südpark in Düsseldorf kann ab Mittwochmorgen, 28. Februar, nur eingeschränkt genutzt werden, es gibt keine Garantie für freie Parkplätze.