Ab 19. August für den Landeszuschuss bewerben 2000 Tausender für das Engagement gegen Einsamkeit

An guten Ideen mangelt es nur manchmal, an einem finanziellen Anschub eher öfter. Deshalb nimmt die Landesregierung zwei Millionen Euro in die Hand und teilt die Summe auf in 2000 mal 1000 Euro. Ab dem 19. August können engagierte Ehrenamtler, Vereine, zivilgesellschaftliche Zusammenschlüsse und Initiativen einen Antrag auf Förderung im Rahmen des diesjährigen Kleinstförderprogramms „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ stellen.