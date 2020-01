Pilz führt auch im Kreis Mettmann zum Bäumesterben : Kreis lässt kranke Eschen fällen

Erkrath Der Pilz, der für das Eschensterben sorgt, verbreitet sich auch in der Region.

(arue) Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Mettmann teilt mit, dass aus Gründen der Verkehrssicherung in den nächsten Tagen im Düsseltal und im Neandertal Bäume gefällt werden müssen. So zum einen im Bereich Ehlenbeck in Haan-Gruiten. Dort kann es zu kurzfristigen Vollsperrungen der Wanderwege und der Straße kommen.