Bauarbeiten in Mettmann : Kreis: Geplante Vollsperrung entfällt

Mettmann (arue) Die im Zuge der Bauarbeiten am Kreisverkehr Beethovenstraße für dieses Wochenende geplante Vollsperrung entfällt. Das teilt die Sprecherin des Kreises, Daniela Hitzemann, auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Die Planer seien auf eine Lösung gekommen, die „ein halbseitiges Arbeiten ermöglicht“, erläutert Hitzemann. Damit bleibt die Beethovenstraße als wichtige Verkehrsachse in Mettmann befahrbar. Schilder hatten die Vollsperrung für dieses Wochenende angekündigt, sie wurden wieder abgenommen. Ende Februar sollen die Bauarbeiten am Kreisverkehr beendet sein. Er soll den Verkehrsfluss an dieser Stelle verstetigen, was nur gelingt, wenn sich alle an die Regeln halten: Fahren Autofahrer aus dem Kreis heraus – und auch nur dann – müssen sie blinken. Ist abzusehen, dass sie wegen eines Staus im Kreisverkehr zum Stehen kommen, dürfen sie nicht hinein fahren, sondern müssen davor stehen bleiben. RP-Foto: stephan Köhlen