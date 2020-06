Konflikt im Kreis Mettmann : Wirtschaftspfad wird zum Wanderweg

Mettmann/Erkrath Der in Höhe Winkelsmühle unterbrochene Wanderweg A1 im Neandertal hatte die Gemüter erregt. Jetzt ist eine Lösung gefunden – mit Zustimmung von Naturschützern. Die provisorische Umleitung wird dauerhaft etabliert.

Seit dem zweiten Mai-Wochenende ist der Wanderweg A1 in Höhe Winkelsmühle unterbrochen. Die Privateigentümer wollten sich nicht mehr in die Fenster gucken lassen. Vorausgegangen war ein langer Rechtsstreit, der praktisch mit dem Erwerb des denkmalgeschützten Gebäudes 2001 begonnen hatte. Der Kreis Mettmann, dem die umliegenden Flächen gehören, hat keine Handhabe gegen die Privatinteressen der Eigentümer, obwohl der Wanderweg A1 bzw. X30 zu den Entdeckerschleifen des Neanderland-Steigs gehört und täglich von hunderten Spaziergängern genutzt wird. Nun wurde eine Alternativlösung gefunden: Die provisorische Umleitung, die wie eine Art Umleitung um das Privatgelände herumführt, soll dauerhaft etabliert werden. Das beschloss jetzt der Beirat der Unteren Naturschutzbehörde, dem auch Vertreter von Naturschutzverbänden angehören. Die Entscheidung galt als heikel, da das betroffene Areal in einem Naturschutzgebiet liegt.