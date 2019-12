Umweltschutz in Mettmann : Kreis-CDU regt Klimagipfel für Schüler an

Kreis-CDU regt Klimagipfel für Schüler an

Umweltschutz in Mettmann

Rahel Bott und Enya Sanders sind Mitglieder der Fridays-for-future-Bewegung. Sie demonstrierten in Erkrath für mehr Klimaschutz. . Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Für die Idee gibt es bereits Vorbilder. Aber in der Region sollen eigene Akzente gesetzt werden.

(arue) Die Christdemokraten im Kreis Mettmann möchten einen großen „SchülerKlimaGipfel“ veranstalten. Einen entsprechenden Antrag beriet jetzt der Umweltausschuss des Kreises. Vorbild soll eine Veranstaltung am Bodensee sein. Dort tagten 1200 Schüler der neunten und zehnten Klassen jetzt unter dem Motto „Ja, wir können was tun!“. Dazu Alexandra Gräber, umweltpolitische Sprecherin der Christdemokraten im Kreistag Mettmann: „Neben umfangreichen Informationen über den Klimawandel wurde vor allem auch aufgezeigt, was jeder einzelne für den Klimaschutz aktiv tun kann.“