In Mettmann ist mit weiteren Staus zu rechnen : Kreis baut Kreuzung zum Kreisverkehr um

Die Ampeln der Kreuzung Beethovenstraße/Gruitener Weg werden abmontiert und weichen einem Kreisverkehr. RP-Archivfoto: Dietrich Janicki. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

METTMANN Ab Montag ist im Knotenpunkt Beethovenstraße/Gruitener Weg mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

(arue) Seit Ende 2014 dient die Osttangente in Mettmann der Entlastung der Innenstadt. Wegen der daraus resultierenden Verkehrsverlagerung beschloss der Kreisausschuss 2018, den Knotenpunkt Beethovenstraße/Flurstraße/Gruitener Weg/Weihe zu einem Kreisverkehr umzubauen und so den Verkehrsfluss zu verbessern. Zudem sollen entlang der Beethovenstraße in Höhe der Gruitener Straße, der Blumenstraße und der Talstraße die Ampelanlagen erneuert werden. Als Gesamtbauzeit für die Erneuerung der drei Anlagen sind drei Monate veranschlagt. Am Montag, 5. August, werden die Bauarbeiten beginnen. Das teilt die Sprecherin des Kreises Mettmann, Daniela Hitzemann, mit.

Los geht es mit den Tiefbauarbeiten für die Ampelanlage Beethovenstraße/Blumenstraße. Da die Arbeiten fast ausschließlich im Gehweg ausgeführt werden, werde der Verkehr nicht beeinträchtigt. Die Fußgänger werden sicher um die Bautätigkeit herumgeführt. Anschließend erfolgen die Tiefbauarbeiten an der Ampelanlage Beethovenstraße/Gruitener Straße und zuletzt an der Anlage Beethovenstraße/Talstraße.

Eine Woche später, am 12. August, beginnt der Umbau des Knotenpunktes Beethovenstraße/Flurstraße/Gruitener Weg/Weihe in einen Kreisverkehr. Hier laufen zurzeit noch Arbeiten an den Wasserleitungen, die gegen Freitag, 9. August, abgeschlossen sein sollen.

Der Umbau des Knotenpunktes erfolgt in zwei Bauabschnitten, die voraussichtlich jeweils drei Monate in Anspruch nehmen werden. Geplant ist, dass der Kreisverkehr in der ersten Februarhälfte 2020 fertig wird. Begonnen wird mit der Westseite des Knotens. Hierfür wird die Beethovenstraße für den motorisierten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. Für Fußgänger bleibt die Beethovenstraße begehbar.

Die Nord-Süd-Achse Flurstraße/Gruitener Weg bleibt mittels einer Baustellenampel einspurig befahrbar. Außerdem werden zwei Fußgängerampeln oberhalb und unterhalb des Knotens zur Querung der Flurstraße und des Gruitener Weges eingerichtet. Die Straße „Weihe“ wird für den Verkehr gesperrt. Die Anlieger-Zufahrt zur Weihe verläuft während der Bauzeit über den Parkplatz der Firma Georg Fischer. Die Kosten für den Kreisverkehr belaufen sich auf rund 630.000 Euro.

(arue)