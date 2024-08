Auf andere Gedanken kommen Krebsberatungsstelle lädt Erkrankte zum Segeln ein

Das Angebot richtet sich an Männer, die an Krebs erkrankt sind oder waren und in den letzten Jahren noch nicht beim Schnupperkurs dabei waren. An drei Donnerstagen, an 19. September, 26. September, und 10. Oktober, jeweils 16 bis 19 Uhr, bringen erfahrene Segler des ETUF e.V. in Kooperation mit der Krebsberatungsstelle den Teilnehmern das Segeln etwas näher. Vorkenntnisse sind nicht nötig, es bedarf lediglich der Freude, etwas Neues auszuprobieren.