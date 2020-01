Neue Gesetzesanforderungen auch in Mettmann : Krankenhaus setzt auf digitale Sicherheit

Mettmann Das EVK hat die Patientendaten auf moderne Datenverarbeitung umgestellt. Das verbessert den Service.

Doch das EVK Mettmann hat seine Hausaufgaben bereits gemacht. Es ist bundesweit eines von bislang nur wenigen Krankenhäusern, das komplett digitalisiert ist, betont Huckels. Patientenakten aus Papier, so genannte Fieberkurven, die händisch von den am Behandlungsprozess beteiligten Ärzten und Pflegern ausgefüllt wurden, gibt es nicht mehr.

Dazu Dr. med. Christian Berg, Chefarzt in der Inneren Medizin im EVK Mettmann: „So banal es klingen mag, aber im Stress ist nicht jeder Mitarbeiter mit einer ordentlichen Handschrift gesegnet. Und eine nicht leserliche Dokumentation der Behandlung oder Therapieverordnung in der Papierakte bereitet Schwierigkeiten. Nicht zu vergessen die zusätzlich aufzubringende Zeit, um Klarheit zu verschaffen.“ Eine Fehlinterpretation der Handschrift, insbesondere bei einer verordneten Medikation, könne außerdem gefährlich werden. Diese Risiken einer nicht lesbaren Handschrift entfallen nun mit der Dokumentation aller therapeutischen und pflegerischen Maßnahmen.

Darüber hinaus ist die Einsicht in die Akte an jedem PC im Krankenhaus möglich – allerdings nur für die Personen, die am Behandlungsprozess beteiligt sind. „Früher gab es nur eine Papierakte für den Patienten, die zur Visite mitgenommen werden musste. Im besten Falle wusste man, auf welchem Schreibtisch die Akte gerade lag. Sonst galt es zu suchen“, weiß IT-Leiter Hans Peter Klaus.

Bislang hatte theoretisch jeder die Möglichkeit in die Akte zu schauen – „eine Tatsache die schon allein aus strengen Datenschutzgründen strikt zu unterbinden ist“, sagt Klaus. Mittlerweile gebe es für jede angelegte Akte, in die auch bildgebende Befunde einfließen, strenge Zugangsberechtigungen. So sei nachvollziehbar, wer wann Einblick in die sensiblen Daten genommen hat. Die digitalen Daten sind durch zwei Rechenzentren und regelmäßige Updates vor einem möglichen Ausfall oder Hackerangriffen geschützt.