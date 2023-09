Gerichtsreportage Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht

Denn auch mit der Krankenakte des 59-Jährigen hat es eine besondere Bewandtnis: Von „irgendwas mit dem Herz“ bis hin zu Krebs ist alles dabei. Diagnostiziert werden konnte aber nichts, weil der Mann immer schon aus dem Krankenhaus getürmt war, bevor ihn ein Arzt überhaupt hätte gründlich untersuchen können. Nun also besagter Oberschenkelhalsbruch: Der auch in der JVA als „notorischer Simulant“ bekannte Mann behauptet, er sei inmitten der Schubserei auf den Boden gefallen. Die Verlegung ins Justizkrankenhaus in Fröndenberg hatte an diesem Tag ohnehin angestanden, der 59-Jährige wollte sich dort wegen einer ihm unerklärlichen Gewichtsabnahme „durchchecken“ lassen. Zwei Tage zuvor war er schon mit Verdacht auf Herzinfarkt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Bevor der Schwindel am nächsten Morgen aufflog, mussten zwei JVA-Beamte die Nacht über vor seinem Zimmer campieren. Und einen epileptischen Anfall hatte der 59-Jährige kurz vorher auch noch - es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass er sich dabei den Oberschenkelhalsbruch zugezogen hat.