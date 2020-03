Neue Leiterin für den Kreißsaal : Krankenhaus stärkt Geburtsabteilung

Info

Wachstum In den vergangenen Jahren hat das Evangelische Krankenhaus Mettmann (EVK) von allen Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen den zweitstärksten Zugang an Geburten verzeichnet.

Umbau 2017 ist die Abteilung für rund eine Millionen Euro umgebaut worden und ist dadurch für viele Eltern attraktiv.