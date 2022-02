Sozialer Dienst : Kosten für die Jugendhilfe steigen

Info

Das Jahresprogramm 2022 für den städtischen Freizeitspaß wird derzeit noch erstellt wird, starten ab Mitte Februar bereits einzelne Kinderkurse in Erkrath. Am 18. Feburar beginnt die „Kleine Geschenkwerkstatt“. An drei Terminen können Geschenke – Duftseifen, Cremes, selbstgezogene Kerzen, Kunstwerke aus Holz – hergestellt werden. Am 1. März beginnt der achtteilige Bastelkursus „Mosaike zaubern“für Kinder und Jugendliche, die Windlichter, Bilder, Tabletts, Blumentöpfe und vieles mehr mit der Mosaiktechnik zaubern wollen. Material und Werkzeug werden zur Verfügung gestellt. Am 7. März können junge Künstlerinnen und Künstler in spe im Kursus „Porzellanmalerei“ kreativ werden und Teller, Tassen, Müslischalen oder andere Porzellanarbeiten gestalten.

Alle Informationen sowie das Online-Anmeldeformular für die Kurse finden interessierte Eltern und Kinder auf der städtischen Homepage unter www.erkrath.de/freizeitspass.