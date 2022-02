Musik in Mettmann : Musik wie aus Tausendundeiner Nacht

Mettmann Trommel-Workshop für Kinder und ein Konzert mit Weltmusik am Abend laden Sonntag an der Beckershoffstraße zu neuen Klangerlebnissen ein.

Immer mal anders und jedesmal neu präsentiert sich die Bühne an der Backeshoffstraße. Inmitten champagnerfarbener Wintertristesse stehen nun Klänge wie aus Tausendundeiner Nacht an. Die Doppelvorstellung mit zauberhaften Melodien traditioneller persischer Musik wendet sich in zwei Abschnitten zunächst an den Nachwuchs und abends an ein erwachsenes Publikum.