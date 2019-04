Der Leiter der Musikschule ist mit dabei : Ensemble spielt in der Kulturvilla

Ensemble spielt in der Kulturvilla

Musikschulleiter Markus Sich, Kristina Lisner und Melanie Hilker treten in der Kulturvilla auf. Foto: Musikschule/Veranstalter

Mettmann Drei Musiker gastieren am Sonntag, 19. Mai, an der Beckershoffstraße.

Mettmann (cz) Vor einem Jahr hat Markus Sich die Nachfolge von Karl-Heinz Kensche angetreten. Zusammen mit Susanne Eggern und Lebrecht Heidenreich leitet er seitdem die Städtische Musikschule Mettmann. Demnächst präsentiert sich der Gitarrenlehrer den Mettmannern als Musiker mit seinem Ensemble „trioLogie“. Dazu gehören neben Markus Sich noch Kristina Lisner (Mandoline/Sopranlaute) und Melanie Hilker (Mandoline, Mandola, Sopranlaute). Das Trio tritt am Sonntag, 19. Mai, um 19 Uhr in der Kulturvilla an der Beckershoffstraße auf.