Marktkonzert in St. Lambertus : Mädchenkantorei begeistert mit Musical

Mettmann Marktkonzert in St. Lambertus hat diesmal einen aktuellen Bezug zu Friday for Future und zur Iran-Krise.

25 Jahre Kinder - und Jugendchöre an St. Lambertus (unter Matthias Röttger) und 40 Jahre Chorarbeit an der evangelischen Kirche, - so feierte man einfach 65 Jahre, wie Roselies Evang augenzwinkernd sagte, die beim Marktkonzert in St. Lambertus mit ihrer Mädchenkantorei zu Gast war.