Konrad-Heresbach-Gymnasium in Mettmann : Wenn ein Fingerzeig den Roboter steuert

Die Geste steuert: Faris (9. Klasse) demonstriert im Informatik-Unterricht, wie ein Roboterarm seine Handbewegung kopieren kann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Konrad-Heresbach-Gymnasium steht für eine Werteerziehung und die Wertschätzung kultureller Vielfalt. Die Wurzeln der Schule reichen zurück bis 1857.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Grünwald

Das Konrad-Heresbach-Gymnasium versteht sich als ein Lern- und Lebensort, weshalb es dem Lernen in sozialer Verantwortung einen hohen Stellenwert einräumt. Respekt und Wertschätzung der Persönlichkeit werden als Schlüssel für die positive Entwicklung eines Menschen verstanden.

Die Ursprünge des Konrad-Heresbach-Gymnasiums (KHG) reichen bis ins Jahr 1857 zurück, als eine Privatschule der evangelischen Kirchengemeinde entstand. 1932 wurde die Schule zum Gymnasium, in dem fortan sowohl Jungen als auch Mädchen unterrichtet wurden, was während der Zeit des Nationalsozialismus wieder aufgehoben wurde. In den 1950er Jahren entstand die Planung eines neuen Schulgebäudes hinter dem Rathaus. Der Neubau wurde 1962/63 fertiggestellt. Seitdem trägt die Schule den Namen des 1496 in Mettmann geborenen Humanisten Konrad Heresbach. 2011 wurde der Mensa-Anbau mit vier darüber liegenden Klassenräumen fertiggestellt. In den Jahren 2012 bis 2014 erfolgte eine groß angelegte Schulhofsanierung.

Info Das KHG erkunden und anmelden Beratung und Anmeldung Anmeldungen der künftigen Fünftklässler werden am 16. und 17. Februar von 16 bis 19 Uhr und am 18. Februar von 10 bis 13 Uhr entgegengenommen. Eltern werden gebeten, auf der Internetseite https://www.khgme.org/service/anmeldungen-2022/ einen Termin zu vereinbaren. Weitere Informationen zu der Schule und ihren Angeboten auf der Website: www.kghme.org

Eckdaten Derzeit besuchen rund 686 Schülerinnen und Schüler das KHG Die Klassenstärke beträgt durchschnittlich 27 Schüler. Etwa 70 Lehrkräfte arbeiten hier. Folgende Abschlüsse können die Schüler des KHG machen: Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschluss, Fachhochschulreife, Allgemeine Hochschulreife. Von der Kinderküche Haan zubereitetes Mittagessen gibt es zu einem Preis von 4,50 Euro pro Mahlzeit in der Mensa. Der Förderverein der Schule hat im Jahr 2020 die digitale Ausstattung unterstützt, außerdem die Messwerterfassung (Physik) sowie Musikinstrumente finanziert. Schüler und Eltern haben die Möglichkeit, das Schulgeschehen mitzubestimmen durch regelmäßige Gremiensitzungen und den Eltern-Lehrer-Schüler-Ausschuss. Das KHG wurde ausgezeichnet als „Digitale Schule“. Es pflegt Kontakte mit Partnerschulen in Frankreich und Polen.

Das Konrad-Heresbach-Gymnasium an der Laubacher Straße – aus der Vogelperspektive. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Unterricht Die Jahrgangsstufen 5 und 6 befinden sich in der Erprobungsstufe. Danach folgt die Mittelstufe und mit den Jahrgangsstufen 11 bis 13 die Oberstufe. Eine Schulstunde hat 45 Minuten. Es wird jedoch überwiegend in Doppelstunden unterrichtet. Den Schülerinnen und Schülern steht ein vielfältiges AG-Angebot zur Verfügung, wie Bigband, Theater, 3D-Druck, Roboterbau sowie zahlreiche Sport-AGs. Außerdem können sie sich zum Schulsanitäter ausbilden lassen. An besonderen Fächern bietet das KHG das Projekt „Wachstum“ im Rahmen des Biologieunterrichts an. Das bedeutet Unterricht auf dem Bauernhof, also Lernen mit allen Sinnen, mit Schwerpunkt auf Persönlichkeitsbildung. Außerdem kann „ITG“ – informationstechnische Grundbildung zur Erlangung digitaler Kenntnisse – belegt werden. Ab Klasse 5 wird Englisch unterrichtet, Französisch ab Klasse 7 und Spanisch ab Klasse 9 und Klasse 11.

Philosophie Am KHG werden Werteerziehung und Wertschätzung kultureller Vielfalt praktiziert. Ein respektvoller Umgang mit Kindern wird als Voraussetzung für die positive Entwicklung eines Menschen gesehen. Er ermöglicht dessen gesunde Entwicklung, fördert die Intelligenz, ist die Grundlage für das persönliche Glück und den friedlichen Umgang der Menschen miteinander. Eine respektvolle Erziehung wird als Wertschätzung der Persönlichkeit des Kindes unter Beachtung seiner Individualität, Förderung seiner Fähigkeiten sowie die Hinführung zu Eigenverantwortung und Mitverantwortung für die Gemeinschaft gesehen. Sehr wichtig werden am KHG Persönlichkeitsbildung und ganzheitliches Lernen genommen.

Betreuung Auch wenn das KHG keine klassische Ganztagsschule ist, bietet es seinen Schülerinnen und Schülern im KHG-Club eine tägliche Nachmittagsbetreuung an. Der Club beginnt montags bis freitags um 13:15 Uhr und ist bis 16:00 Uhr geöffnet.

Förderung Das Förderprogramm des KHG ruht auf folgenden Stützen: der individuellen Unterstützung des Lernprozesses von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwächen im Rahmen von Förderkursen oder innerhalb des Unterrichts (Binnendifferenzierung). Dazu gehören Rechtschreibförderung in Klasse 5 oder „Schüler helfen Schülern-Förderkurse“ in Klasse 7. Und für besonders begabte und interessierte Schülerinnen und Schüler werden vielfältige Möglichkeiten angeboten. Hierzu gehören vor allem das für Mettmanner Schulen einzigartige Angebot KHG XL, aber auch der Erwerb von Sprachzertifikaten und die Teilnahme an fächerspezifischen Wettbewerben oder auch an zahlreichen AGs und Workshops. Für die nähere Zukunft plant das KHG den Ausbau des Projektunterrichts in der Erprobungsstufe.

Konfliktlösung Konflikte sollen die Schüler am KHG möglichst eigenständig lösen. Zur Unterstützung gibt es Streitschlichter oder Tutoren. Bei Problemen mit den digitalen Medien, Cybermobbing oder Fragen der Datensicherheit können sich die Schüler an einen der ausgebildeten Medienscouts wenden.

Rückzugsorte Auf dem Schulgelände steht den Schülern hier ein spezieller Oberstufenarbeitsraum zur Verfügung.

Klassenfahrten Jährlich werden etwa dreißig Klassenfahrten unternommen, vor allem mit den Klassen 5, 6, 7, 8, 10 sowie der Q2. Die Fahrten gingen unter anderem nach München, Prag, Wien und Waldbröl.

Ehemalige Kontakt zu ehemaligen Schülerinnen und Schülern pflegt das KHG vor allem mittels verschiedener Kommunikationskanäle. Doch auch auf Berufs- und Hochschulinformationstagen, in der Suchtprävention oder in der Theater- und Orchesterarbeit bereichern Ehemalige den Schulalltag.