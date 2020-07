Schulabschlussfeier in Mettmann : Heresbach-Gymnasium feiert seine Abiturienten

Mettmann Trotz schwieriger Bedingungen aufgrund der Corona-Krise haben jetzt 68 Abiturienten am Konrad-Heresbach-Gymnasium ihre Prüfungen bestanden. Sie feierten ihren Abschluss in der Stadthalle.

(RP) 68 Abiturienten des Konrad-Heresbach-Gymnasiums haben trotz Corona-Krise ihre Prüfungen mit guten Leistungen abgeschlossen. Gleich drei mal vergaben die Lehrer die Bestnote. Im Beisein der Eltern, enger Familienmitglieder sowie einiger Lehrer des KHG feierten sie ihren Abschluss in der Stadthalle – und es gelang sogar, musikalische Einlagen zu organisieren. So sang Emma Luttinen „We were young“, Karoline Sipemann und Thalia Reinhardt trugen „Time of our lives“ vor, Elia Maxeiner spielte am Klavier „All of me“, Lehrer trugen den Song „Unwritten“ bei.