Christliches Leben in Mettmann : Konfirmation trotz Corona

Mettmann Diese Jugendlichen haben jetzt ihre Taufe bestätigt, sagen ,Ja’ zur christlichen Gemeinde und zu ihrer Kirche. Die Evangelische Kirche Mettmann wird auch an den kommenden beiden Wochenenden noch Konfirmationen feiern.

(arue) Die Evangelische Kirchengemeinde Mettmann bietet seit diesem Wochenende wieder Konfirmationen an. Zu den ersten, die in einem Gottesdienst ihre Taufe bestätigt und damit Ja zur christlichen Gemeinschaft gesagt haben, gehören Fiona Kastl (14), Max Hagemeyer (13) und Leander Graff (14). Sie erlebten einen Gottesdienst unter Corona-Bedingungen in der Evangelischen Kirche Freiheitstraße und durften jeweils bis zu sechs Angehörige mitnehmen. Das gilt auch für die weiteren Jugendlichen, die an den kommenden beiden Wochenenden ihre Konfirmation in Mettmann feiern.